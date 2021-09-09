В Николаеве 7 сентября стартовали бесплатные курсы по английскому языку для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. В течение года они будут изучать темы, которые пригодятся им в жизни, а в завершении курса им предстоит сдать экзамен.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Идея бесплатных курсов по английскому языку принадлежит благотворительному фонду «Доброта и доверие».

— Для них это возможность бесплатно получить хороший стартовый курс английского языка. Благодаря ему они смогут не только повысить свои знания, но и помогать детям в школе, найти работу. Это шаг в самореализации и раскрытии себя, — рассказала глава фонда Валентина Ткаченко.

Курсы третий год подряд преподает педагог Яна Костюкова. Она ежегодно корректирует программу обучения под новый набор слушателей.

— Это комплексная программа. Она развивает, как письменную, так и устную речь. Вообще, акцент делается на том, чтобы рассказывать, поскольку писать — родителям это может и не понадобиться. Однако отработать грамматику, коротко себя представить — это самое важное, — рассказала Яна Костюкова.

На курс набрали 11 мам. Среди них — Татьяна Ясиновская, у которой дочь с диагнозом ДЦП.

— Немецкий учили в школе. Старшие дети общаются на английском. Где-то что-то я немного понимаю. Согласилась, поскольку появилось немного свободного времени и интересно поучаствовать в проекте, — рассказала Татьяна Ясиновская.

Напомним, при Первомайском храме Святого Спиридона открылась воскресная школа для детей. Инициатором выступил настоятель храма Георгий Стояновский.