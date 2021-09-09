Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение».

Картина выйдет в прокат в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 22 декабря, пишет Зеркало недели.

К своим ролям в фильме вернулись Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Судя по трейлеру, Нео и Тринити не помнят ничего из того, что происходило в предыдущих частях «Матрицы». Им предстоит заново узнавать мир и вспоминать, кем они были в прошлом.

Режиссером и сценаристом нового фильма выступила Лана Вачовски, которая вместе со своей сестрой Лилли была авторами первых трех частей «Матрицы».

Антиутопия «Матрица» вышла на экраны в 1999 году, фильм рассказывает о мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. В 2003 году вышли два сиквела фильма: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Фильмы, мультсериалы и комиксы «Матрица» заработали более трех миллиардов долларов в сборах по всему миру.