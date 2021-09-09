Суд Европейского союза (CJEU) установил дополнительные меры защиты оригинального наименования вин, производимых в регионе Шампань.
Об этом передает Le Figaro.
В решении говорится, что подлинный напиток находится под широчайшей юридической защитой.
— Европейские правила устанавливают очень широкую защиту, которая предназначена для предотвращения любого использования, направленного на получение прибыли от репутации, связанной с продуктами, — постановил суд.
Это решение приветствовал Французский комитет по шампанским винам.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия «шампанское» только для произведенных в России вин.
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Суд Европейского союза (CJEU) установил дополнительные меры защиты оригинального наименования вин, производимых в регионе Шампань.
Об этом передает Le Figaro.
В решении говорится, что подлинный напиток находится под широчайшей юридической защитой.
— Европейские правила устанавливают очень широкую защиту, которая предназначена для предотвращения любого использования, направленного на получение прибыли от репутации, связанной с продуктами, — постановил суд.
Это решение приветствовал Французский комитет по шампанским винам.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия «шампанское» только для произведенных в России вин.