Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране.

Об этом сообщает датское издание DR.

Из-за полной отмены ограничений прекратило действовать соглашение о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных остававшихся мер в стране должны были отменить 1 октября.

Постепенно отменять коронавирусные ограничения в стране начали с 14 июня. Тогда гражданам разрешили не носить маски везде, кроме общественного транспорта, продлили время работы ресторанов, увеличили разрешенное число людей, одновременно находящихся в помещении.

Тогда же жителям страны разрешили ходить в театры, кинотеатры и музеи не показывая на входе ковид паспорта или ПЦР-тесты.

С 1 сентября Дания отменила требование о предъявлении ковид-паспортов для посещения ресторанов, фитнес-клубов, массовых мероприятий на открытом воздухе, летних лагерей, детских площадок и мест для купания.



Теперь к этому списку добавились ночные клубы, мероприятия в помещении. Сняты ограничения по времени работы, числу посетителей и соблюдению дистанции для общепитов, магазинов и массовых мероприятий.



Тем не менее власти страны оставили за собой право действовать решительно и быстро, если ситуация с заболеваемостью выйдет из-под контроля.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни