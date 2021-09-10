С сегодняшнего дня, 10 сентября, на дорогах Николаева начинают работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Всего по Украине сегодня заработают 20 новых камер. В Николаеве средства автофиксации находятся по адресам:

проспект Героев Украины, 9-Т, прибор направлен в сторону улицы Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);

проспект Богоявленский, 140, прибор направлен в сторону улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

Напомним, еще два новых комплекса «Каскад»работают на дорогах Николаева с 3 сентября.