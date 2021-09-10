С сегодняшнего дня, 10 сентября, на дорогах Николаева начинают работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Всего по Украине сегодня заработают 20 новых камер. В Николаеве средства автофиксации находятся по адресам:
проспект Героев Украины, 9-Т, прибор направлен в сторону улицы Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);
проспект Богоявленский, 140, прибор направлен в сторону улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).
Напомним, еще два новых комплекса «Каскад»работают на дорогах Николаева с 3 сентября.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.
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С сегодняшнего дня, 10 сентября, на дорогах Николаева начинают работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Всего по Украине сегодня заработают 20 новых камер. В Николаеве средства автофиксации находятся по адресам:
проспект Героев Украины, 9-Т, прибор направлен в сторону улицы Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);
проспект Богоявленский, 140, прибор направлен в сторону улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).
Напомним, еще два новых комплекса «Каскад»работают на дорогах Николаева с 3 сентября.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.