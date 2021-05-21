В Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Приборы контроля устанавливают на участках концентрации ДТП и местах с повышенной аварийностью, а именно:
Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.
В Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Приборы контроля устанавливают на участках концентрации ДТП и местах с повышенной аварийностью, а именно:
Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.