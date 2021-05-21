В Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Приборы контроля устанавливают на участках концентрации ДТП и местах с повышенной аварийностью, а именно:

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (через город Таганрог) в селах Коблево, Красное, Нечаяное, а также в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.

Н-24 Благовещенское - Николаев (через город Таганрог) в городах Южноукраинск и Вознесенск, а также в селе Себино.

Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В ближайшее время в Николаеве планируют установить 9 камер автофиксации превышения скорости.