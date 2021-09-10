В четверг, 9 сентября, в Николаеве свою первую персональную выставку в «Етносвітлиці» представила художница НТО «Прибужжя» Екатерина Баранюк, участница V выставочного цикла «Новые имена Николаевщины 2021-2022».

Об этом сообщили в Николаевском областном центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

— В 2020 году художница вступила в областное народное творческое объединение «Прибужжя» НОЦНТ и КПР и вместе с другими мастерами активно участвует в областных выставочных проектах, смотрах, культурных акциях и семинарах, — рассказала директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы Наталья Баштовая.

Как отметила руководитель НТО «Прибужжя» Валентина Кривцова, на своей первой персональной выставки художница представила более 50 работ. Это живописные полотна с видами, графические картины с натюрмортами, вышивки панно, батик, а также изысканные авторские дизайнерские игрушки и интерьерные куклы.

Также на открытии выставки посетители могли принять участие в конкурсах на создание графической картины и получить творческие подарки от автора.

Выставка работ Екатерины Баранюк продлится до 4 октября. Вход бесплатный, по предварительной записи. Каждому посетителю с собой обязательно нужно иметь маску и санитайзер.

СПРАВКА:

Екатерина Баранюк родилась в Первомайске Николаевской области. После окончания школы поступила в Кировоградский институт регионального управления и экономики и впоследствии продолжила обучение в Харьковской академии дизайна и искусств по специальности «дизайнер-преподаватель». С 2005 года работает в Первомайской детской художественной школе сначала преподавателем, в дальнейшем заняла должность заместителя директора. Творчеством занимается более 16 лет, в активе художницы более 500 картин.

Благодаря внутреннему потенциалу, вдохновенной работе и желанию творчески развиваться и расти талантливая художница осуществила свои заветные планы — в 2021 году открыла свою собственную авторскую студию «Kat_rina. art»для обучения детей творчеству.

Ранее в Николаеве открылась выставка экзотических пауков и насекомых «АрахноЭкзотика».