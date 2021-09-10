Шнобелевскую премию в сфере экономики получил французский профессор украинского происхождения Павел Блавацкий, который изучал чиновников.
Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей.
За годы работы исследователь отыскал прямую связь между любовью к взяткам и толщиной госслужащих.
Труд Павла Блавацкого не остался без должной награды — он получил пародийную Шнобелевскую премию и поддельную купюру номиналом в 10 миллиардов зимбабвийских долларов.
Дистанционную церемонию награждения провели в Гарвардском университете, лауреаты получили призы, которые смогут собрать с распечатки.
Напомним, в прошлом году украинцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий, работающие в Технологическом Университете Суинберн (Мельбурн, Австралия), получили «Шнобелевскую премию» за исследования червей.
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Шнобелевскую премию в сфере экономики получил французский профессор украинского происхождения Павел Блавацкий, который изучал чиновников.
Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей.
За годы работы исследователь отыскал прямую связь между любовью к взяткам и толщиной госслужащих.
Труд Павла Блавацкого не остался без должной награды — он получил пародийную Шнобелевскую премию и поддельную купюру номиналом в 10 миллиардов зимбабвийских долларов.
Дистанционную церемонию награждения провели в Гарвардском университете, лауреаты получили призы, которые смогут собрать с распечатки.
Напомним, в прошлом году украинцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий, работающие в Технологическом Университете Суинберн (Мельбурн, Австралия), получили «Шнобелевскую премию» за исследования червей.