Шнобелевскую премию в сфере экономики получил французский профессор украинского происхождения Павел Блавацкий, который изучал чиновников.

Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей.

За годы работы исследователь отыскал прямую связь между любовью к взяткам и толщиной госслужащих.

Труд Павла Блавацкого не остался без должной награды — он получил пародийную Шнобелевскую премию и поддельную купюру номиналом в 10 миллиардов зимбабвийских долларов.

Дистанционную церемонию награждения провели в Гарвардском университете, лауреаты получили призы, которые смогут собрать с распечатки.

Напомним, в прошлом году украинцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий, работающие в Технологическом Университете Суинберн (Мельбурн, Австралия), получили «Шнобелевскую премию» за исследования червей.