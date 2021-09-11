Работа по поднятию бордюрного камня вдоль участков дороги М-14 в пределах Николаева, ремонт которой заканчивают по заказу Службы автодорог, может продлиться больше года.

Об этом в программе «Диалог» на телеканале МАРТ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он также отметил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканал» в это же время будут заниматься поднятием колодцев, которые закатали в асфальт.

— Парадокс ситуации или, я бы даже сказал, идиотизм ситуации, которая была создана за много лет до того, как я стал городским головой, в том, что на балансе Службы автомобильных дорог в Николаевской области находится только покрытие. А все другое — на балансе города: бордюрный камень, разметка, люки и тому подобное. Чтобы пробки не продолжались и люди не ждали, пока снимут асфальт, поднимут люки, было принято решение, что асфальт они (подрядчик, — прим.) катают как можно скорее. Сейчас службы — облтеплоэнерго, водоканал — будут находить эти люки, у них есть свои карты, ограждать их, заниматься вопросом поднятия и асфальтирования, — рассказал мэр.

Александр Сенкевич добавил, что «ЭЛУ автодорог» начинает инспектировать состояние и уровень бордюров, после чего приступит к работам по их поднятию.

— В некоторых местах поднялся уровень покрытия так, что выровнялся, а иногда и стал даже выше бордюрного камня. Бригады «ЭЛУ Автодорог» пройдут от въезда в город со стороны Киева до выезда на Одессу и проинспектируют бордюрный камень. После мы сделаем системную работу, которая будет длиться год, а может и больше, по поднятию бордюрного камня согласно тому, как он должен быть нормативно, — отметил Александр Сенкевич.

Также, добавил городской голова, вдоль дорог сделают так называемые санитарные зоны — уложат слой брусчатки шириной в 50 сантиметров в местах, где есть земля. Это делается для того, чтобы грязь не сползала на дорогу с обочин и пешеходных зон.

Ранее стало известно, что подрядчик, ремонтирующий дорожное покрытие на улице Пушкинской в Николаеве, нанес слой асфальта поверх пяти канализационных люков. Мэр сказал, что это сделали, чтобы не мешать дорожным работам, не создавать пробки и не растягивать во времени восстановление дорожного полотна.