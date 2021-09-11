Городской голова Николаева Александр Сенкевич снял короткое видео в стиле известного блогера Хабане «Хаби» Лейма о том, как не стоить делать, если вы проживаете в Николаеве.

Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Александр Сенкевич показал распространенные ошибки некоторых горожан, которые они совершают каждый день: не выбрасывают бытовой мусор в контейнер, не пропускают пешеходов на переходах, срывают цветы с клумб, оставляют пустые бумажные стаканы из-под кофе на Соборной площади.

Городской голова в манере «Хаби» показал, как поступать в таких ситуациях логичней.

Видео завершается коротким мотивационным призывом: «Люби город, в котором ты живешь».

Хабане «Хаби» Лейм итальянский видеоблогер (тиктокер) сенегальского происхождения. Он стал известен своими короткими комедийными видео, в которых он саркастически указывает на людей, которые без всякой причины усложняют простые задачи. По состоянию на июль 2021 года, Хаби Лейм является вторым по количеству подписчиков в ТикТоке.

Ранее Александр Сенкевич подвел итоги в канун годовщины основания Николаева. По его словам, жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.