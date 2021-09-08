Жители Николаева, которые за последний год испытали на себе все трудности локдауна, роста заболеваемости COVID-19, а недавно и транспортных проблем из-за ремонта государственных трасс, вскоре должны ощутить облегчение.

Таким мнением городской голова Николаева Александр Сенкевич поделился в программе «Диалог» на канале МАРТ, передают НикВести.

До этого журналист попросил его в канун праздновании 232-летия Николаева резюмировать предварительные итоги сложного года, который принес пандемию, масштабные пробки из-за ремонта дорог и прочее.

— В последнее время мне кажется, что с каждым годом жить становится труднее, но есть надежда, что скоро станет легче. Год очень трудный с точки зрения медицины. Все мы впервые переживаем в современной мировой истории пандемию, конечно, никто не знает, как действовать в этих условиях. Все мы — первопроходцы, фактически, действуем вслепую и наугад. Весь мир сегодня переживает проблемы из-за пандемии коронавируса, мы смотрим, как другие решают свои проблемы, стараемся перенимать лучшие практики. Некоторые из них появились недавно, некоторые имеют системный характер — «хронические болезни» нашего города. В любом случае пытаемся распределить усилия и бюджетные деньги так, чтобы бороться с устаревшими проблемами и новыми вызовами, — сказал Александр Сенкевич.

Как известно, в связи с мероприятиями ко Дню города на части улицы Адмиральской в Николаеве перекроют проезд.

Напомним, что изначально звездными гостями на концерте к 232-летию Николаева должны были стать Полиграф Шарикоff и группа «Агонь».Некоторые пользователи николаевского сегмента соцсети Faebook негативно восприняли новость о том, что на праздновании Дня города запланировано выступление Полиграфа Шарикоffа из-за того, что в июле этого года Полиграф Шарикоff во время фестиваля «Купалье» в белорусском городе Александрия проверил на крепость рукопожатие президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что оно «оно самое сильное в Европе — восточной, центральной и западной».

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов также раскритиковал организаторов Дня города, которые собирались пригласить белорусского реп-исполнителя. Он призывал изменить программу празднования, отменив выступление Сергея Пархоменко.

Спустя день стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Основная версия — изменения в его гастрольном графике.

Вместо него на вечернем концерте выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова. Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.