За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120-го калибра. Российские наемники обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем

На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Как отмечается, на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинфомированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 11 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

«В районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия», — уточняется в сообщении.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще у троих военнослужащих — осколочные ранения.

После оказания первой медицинской помощи воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести.