За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120-го калибра. Российские наемники обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем
На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Как отмечается, на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинфомированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 11 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
«В районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия», — уточняется в сообщении.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще у троих военнослужащих — осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести.
Ранее сообщалось, что успешное урегулирование конфликта на Донбассе во многом зависит от модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Важно то, что он выдвигает на повестку дня.
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За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120-го калибра. Российские наемники обстреляли наши позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем
На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Как отмечается, на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинфомированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 11 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
«В районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия», — уточняется в сообщении.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще у троих военнослужащих — осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести.
Ранее сообщалось, что успешное урегулирование конфликта на Донбассе во многом зависит от модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Важно то, что он выдвигает на повестку дня.