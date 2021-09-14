В Новой Зеландии политическая партия коренного народа маори создала петицию с призывом вернуть стране историческое название «Аотеароа», что в переводе с языка маори (в котором это название и не менялось) означает «большая белая туча».

Об этом пишет ZN.ua.

Название «Новая Зеландия» страна получила от британцев: под власть Лондона остров попал в 1800-х годах.

Вместе с переименованием страны аборигены требуют восстановить исторические названия всех населенных пунктов, городов и других географических объектов.

Все эти изменения просят сделать до 2026 года.

На острове официальными являются три языка: английский, маори и новозеландский жестовый.

Напомним, с 1 января 2023 года не будет границ между Сербией, Албанией и Северной Македонией, кроме того, между странами формируется единый рынок.