В Турции отели хотят привлечь вакцинированных туристов скидками до половины стоимости проживания.

Об этом пишет Turizm Gazetesi.

Первыми реализовывать идею взялись отели из курортного городка Ризе. При предоставлении сертификата о вакцинации отдыхающие могут рассчитывать на скидку в 10%.

За ними дисконтную схему переняли гостиницы Калипсо и Каппадокии, скидки разнятся от заведения к заведению, в некоторых случаях плата уменьшается на пятую часть, в некоторых — почти наполовину.

— Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне, и помогают государству держать темпы вакцинации, — отмечают в издании.

Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.