В Турции отели хотят привлечь вакцинированных туристов скидками до половины стоимости проживания.
Об этом пишет Turizm Gazetesi.
Первыми реализовывать идею взялись отели из курортного городка Ризе. При предоставлении сертификата о вакцинации отдыхающие могут рассчитывать на скидку в 10%.
За ними дисконтную схему переняли гостиницы Калипсо и Каппадокии, скидки разнятся от заведения к заведению, в некоторых случаях плата уменьшается на пятую часть, в некоторых — почти наполовину.
— Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне, и помогают государству держать темпы вакцинации, — отмечают в издании.
Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.
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В Турции отели хотят привлечь вакцинированных туристов скидками до половины стоимости проживания.
Об этом пишет Turizm Gazetesi.
Первыми реализовывать идею взялись отели из курортного городка Ризе. При предоставлении сертификата о вакцинации отдыхающие могут рассчитывать на скидку в 10%.
За ними дисконтную схему переняли гостиницы Калипсо и Каппадокии, скидки разнятся от заведения к заведению, в некоторых случаях плата уменьшается на пятую часть, в некоторых — почти наполовину.
— Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне, и помогают государству держать темпы вакцинации, — отмечают в издании.
Напомним, в Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.