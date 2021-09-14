У препарата AstraZeneca в октябре и ноябре истекает срок годности. Медикам советуют нарастить темпы иммунизации, чтобы вакцина не пропала задаром.

Как передает УНИАН, эту тему поднял глава Центра экономики охраны здоровья KSE Юрий Ганиченко.

Неиспользованными остаются около 3 миллионов доз.

— Сейчас возникает вопрос, успеет ли Украина использовать имеющиеся вакцины до конца срока их годности. В частности, пока остаются неиспользованными около 3 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября, — рассказал Юрий Ганиченко.

Чтобы оставшиеся компоненты не превратились в бесполезную жидкость, специалисты рекомендуют увеличить количество сделанных прививок в день до 45 тысяч. Для этого советуют делать миксы из разных вакцин (подразумеваются связки AstraZeneca + Moderna или Pfizer, а также Sinovac + AstraZeneca).

Напомним, Таиланд объявил, что будет использовать вакцины против коронавируса от AstraZeneca для вакцинации второй дозой после первой прививки препаратом от Sinovac/