В Украине в ближайшие две недели вырастет заболеваемость коронавирусом. Ученые из Национальной академии наук ожидают более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией.

Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Отмечается, что за последние две недели среднее количество новых заражений коронавирусом в Украине увеличилось вдвое — до 2950 человек в день. При этом смертность от последствий инфекции выросла на 41% — до 58 летальных исходов в сутки.

— Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев равно 3638 в течение недели 15-21 сентября 2021 и 5208 — в течение недели 22-28 сентября 2021, — говорится в обзоре.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что от коронавируса нужно вакцинировать 24 миллиона украинцев, чтобы защитить Украину от эпидемии.