Пенсионная система в Республике Молдова находится под угрозой из-за раздутого штата сотрудников. Власти утверждают, что в настоящее время средняя пенсия составляет всего 23% от средней заработной платы, а она должна вырасти до 40%.

Об этом информирует Timpul.

Специалисты утверждают, что в пенсионной системе задействовано слишком много бюрократов.

— Из почти 26 миллиардов леев, которые должны быть выделены пенсионерам в этом году, 15 миллиардов — это деньги, которые мы собираем из взносов всех работающих, а 10 миллиардов поступают из государственного бюджета. Итак, четыре из 10 леев госбюджет должен забрать из других областей и отдать на содержание пенсионной системы. Отсюда будут деньги на минимальную пенсию, о которой недавно говорили. У нас нормальное количество пенсионеров, но неприемлемое количество чиновников, — говорит экономист Вячеслав Ионицэ.

Правительство объявило о повышении пенсии до 2 тысяч леев. При этом все пенсии будут проиндексированы на 3,8%. Более 183 тысяч постоянных пенсионеров, которые теперь получают пенсию менее 2 тысяч леев, получат повышение. Деньги на увеличение поступают из государственного бюджета, и сумма этих увеличений на 2021 год составляет около 100 миллионов евро.

— В нашей стране, в Республике Молдова, пенсия примерно вдвое ниже, чем должна быть. Очевидно, что для решения проблемы пенсионеров нужно иметь в среднем пенсию около 40 процентов от заработной платы. А для средней пенсии в 40 процентов мы должны выделить около 25 миллиардов леев. Этой суммы сейчас ни у кого нет и не будет в ближайшие десять лет, — считает эксперт.

Напомним, молдавские пограничники задержали самолет АН-24 с украинскими контрабандистами.