Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение «Моя церковь», в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.

Об этом пишет Украинская правда.

Сейчас в приложении доступны 5 разделов:

карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ);

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет – где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

На карте можно найти адреса храмов, расписание богослужений, информацию о дате праздника церкви и настоятеле храма.

В календаре указаны праздники, информация о том, в какие дни нужно поститься.

В молитвах есть большой перечень утренних и вечерних молитв.

А в профиле пользователя можно получить духовную поддержку, поставив вопрос священнику, помочь церкви (страница планирует несколько способов перечисления средств на благотворительность) или оставить предложения относительно наполнения приложения.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что непризнание автокефалии Православной церкви Украины свидетельствует о нежелании признавать реальность.