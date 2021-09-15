Количество чрезвычайно жарких дней на Земле в течение года, когда температура достигает 50 градусов Цельсия, с 1980-х годов увеличилось вдвое.

Об этом говорится в исследовании BBC.

Кроме того, такие экстремальные температуры в настоящее время фиксируют в большем количестве мест, чем раньше. Это создает беспрецедентные вызовы для здоровья человека и нашего образа жизни.

Общее количество дней, когда регистрировали температуру более 50 °C, в течение последних четырех десятилетий возрастало ежегодно.

В период между 1980-м и 2009 годами температура в среднем превышала 50 °C примерно 14 дней в году, тогда как в 2010-2019 годах этот показатель вырос до 26 дней.

В этот же период температуры свыше 45°C фиксировали в среднем на две недели в год больше, чем раньше.

— Увеличение можно на 100% объяснить сжиганием ископаемого топлива, — отметила доктор, ведущая ученый-климатолог Фридерике Отто.

Ранее сообщалось, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за историю наблюдений с 1880 года. В июле мировая температура побила рекорд прошлого века.