Завтра, 16 сентября, в микрорайоне Матвеевка будет остановлено водоснабжение с 9:00 до 17:00 в связи с аварийно-ремонтными работами на насосной станции водопровода.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевводоканал» в Facebook.

Предприятие просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствами.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 сентября подрядчики заменили 126 метров из 400 сети канализационного коллектора по улице Флотской в Николаеве.