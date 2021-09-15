Бразильский астроном Хосе-Луис Переира заметил падение на Юпитер крупного объекта, которое сопровождалось яркой вспышкой.
В Европейском космическом агентстве (ESA) заявили о том, что это мог быть астероид или фрагмент кометы, пишет Зеркало недели.
Вместе с тем, точных данных о том, что же это был за объект, у ученых нет.
— Пока данных об объекте мало, но он, скорее всего, был большим и/или быстрым, — сказано в сообщении.
Как отмечает Forbes, в прошлый раз подобную вспышку на Юпитере астрономы-любители заметили в 2019 году. В архивных данных также есть свидетельства падений объектов на планету-гигант в 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.
Самое масштабное на данный момент столкновение произошло в 1990-х годах. Тогда комета Шумейкеров-Леви распалась на части и упала на Юпитер в 1994 году. Она стала первым небесным телом, столкновение с которым удалось снять астрономам.
Ранее NASA обнаружило звезду, похожую на молодое Солнце.
Напомним, телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона.
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Бразильский астроном Хосе-Луис Переира заметил падение на Юпитер крупного объекта, которое сопровождалось яркой вспышкой.
В Европейском космическом агентстве (ESA) заявили о том, что это мог быть астероид или фрагмент кометы, пишет Зеркало недели.
Вместе с тем, точных данных о том, что же это был за объект, у ученых нет.
— Пока данных об объекте мало, но он, скорее всего, был большим и/или быстрым, — сказано в сообщении.
Как отмечает Forbes, в прошлый раз подобную вспышку на Юпитере астрономы-любители заметили в 2019 году. В архивных данных также есть свидетельства падений объектов на планету-гигант в 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.
Самое масштабное на данный момент столкновение произошло в 1990-х годах. Тогда комета Шумейкеров-Леви распалась на части и упала на Юпитер в 1994 году. Она стала первым небесным телом, столкновение с которым удалось снять астрономам.
Ранее NASA обнаружило звезду, похожую на молодое Солнце.
Напомним, телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона.