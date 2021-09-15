Бразильский астроном Хосе-Луис Переира заметил падение на Юпитер крупного объекта, которое сопровождалось яркой вспышкой.

В Европейском космическом агентстве (ESA) заявили о том, что это мог быть астероид или фрагмент кометы, пишет Зеркало недели.

Вместе с тем, точных данных о том, что же это был за объект, у ученых нет.

— Пока данных об объекте мало, но он, скорее всего, был большим и/или быстрым, — сказано в сообщении.

Как отмечает Forbes, в прошлый раз подобную вспышку на Юпитере астрономы-любители заметили в 2019 году. В архивных данных также есть свидетельства падений объектов на планету-гигант в 2009, 2010, 2012, 2016 и 2018 годах.

Самое масштабное на данный момент столкновение произошло в 1990-х годах. Тогда комета Шумейкеров-Леви распалась на части и упала на Юпитер в 1994 году. Она стала первым небесным телом, столкновение с которым удалось снять астрономам.

Ранее NASA обнаружило звезду, похожую на молодое Солнце.

Напомним, телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона.