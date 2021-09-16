Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких областях ухудшается ситуация с COVID-19.
Об этом он заявил в интервью изданию Слово и дело.
По словам Виктора Ляшко, в направлении красного уровня эпидопасности движутся Черновицкая область, за ней — Тернопольская, Волынская и Закарпатская.
В абсолютных цифрах больше случаев заболевания фиксируют в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения лидирует Западная Украина.
— Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области, — уточнил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что при наступлении карантина предприниматели смогут продолжать работу при выполнении перечня условий.
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких областях ухудшается ситуация с COVID-19.
Об этом он заявил в интервью изданию Слово и дело.
По словам Виктора Ляшко, в направлении красного уровня эпидопасности движутся Черновицкая область, за ней — Тернопольская, Волынская и Закарпатская.
В абсолютных цифрах больше случаев заболевания фиксируют в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения лидирует Западная Украина.
— Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области, — уточнил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что при наступлении карантина предприниматели смогут продолжать работу при выполнении перечня условий.