Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких областях ухудшается ситуация с COVID-19.

Об этом он заявил в интервью изданию Слово и дело.

По словам Виктора Ляшко, в направлении красного уровня эпидопасности движутся Черновицкая область, за ней — Тернопольская, Волынская и Закарпатская.

В абсолютных цифрах больше случаев заболевания фиксируют в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения лидирует Западная Украина.

— Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области, — уточнил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что при наступлении карантина предприниматели смогут продолжать работу при выполнении перечня условий.