18 сентября жители Николаева вместе с единомышленниками из других городов Украины и миллионами активистов из 180 стран выйдут на Всемирный день уборки «World Cleanup Day».
Об этом пишет пресс-служба Агенства развития Николаева.
Горожане смогут присоединиться к акции в субботу, 18 сентября, с 10:00 до 13:30, на специально определенных для этого локациях.
— Мы продолжаем работать над формированием сознательного отношения николаевцев к экологии и природе, которая нас окружает. Наша организация всегда играет в долгую. Мы понимаем, что изменить что-то за день, месяц или год невозможно, однако шаг за шагом мы движемся вперед. Всемирный день уборки — это уникальный день. Выходить на локации и понимать, что сейчас одновременно с тобой очищают территории от мусора еще миллионы людей из разных стран и континентов просто невероятно. В этом году в Николаеве еще больше точек, поэтому каждый горожанин может выбрать удобное для себя место и присоединиться к акции, — отмечает координатор «Let’s do it, Ukraine» в Николаеве Наталья Засядько.
Отмечается, что Агентство развития Николаева является партнером Всемирного дня уборки в городе с 2018 года. За это время было проведено около 30 уборок и высадок деревьев во всех районах.
— Мы благодарим активных жителей за участие в инициативе, благодарны департаменту ЖКХ, администрациям районов города, КП «Николаевские парки» за помощь в вывозе отходов с мест уборки. Совместными усилиями делаем родной Николаев лучшим, — говорит Анна Ганжул, и.о. директора КУ «Агентство развития Николаева».
Всем желающим присоединиться к акции организаторы рекомендуют брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, а также приглашать семью и друзей.
Список локаций для уборки:
Ингульский район:
Корабельный район:
Заводский район:
Центральный район:
После уборки важно донести собранное в ближайший мусорный бак, по возможности отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.
Напомним, на участке сквера «Николаевский», где некогда скапливался мусор, убрались и высадили новые растения.
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18 сентября жители Николаева вместе с единомышленниками из других городов Украины и миллионами активистов из 180 стран выйдут на Всемирный день уборки «World Cleanup Day».
Об этом пишет пресс-служба Агенства развития Николаева.
Горожане смогут присоединиться к акции в субботу, 18 сентября, с 10:00 до 13:30, на специально определенных для этого локациях.
— Мы продолжаем работать над формированием сознательного отношения николаевцев к экологии и природе, которая нас окружает. Наша организация всегда играет в долгую. Мы понимаем, что изменить что-то за день, месяц или год невозможно, однако шаг за шагом мы движемся вперед. Всемирный день уборки — это уникальный день. Выходить на локации и понимать, что сейчас одновременно с тобой очищают территории от мусора еще миллионы людей из разных стран и континентов просто невероятно. В этом году в Николаеве еще больше точек, поэтому каждый горожанин может выбрать удобное для себя место и присоединиться к акции, — отмечает координатор «Let’s do it, Ukraine» в Николаеве Наталья Засядько.
Отмечается, что Агентство развития Николаева является партнером Всемирного дня уборки в городе с 2018 года. За это время было проведено около 30 уборок и высадок деревьев во всех районах.
— Мы благодарим активных жителей за участие в инициативе, благодарны департаменту ЖКХ, администрациям районов города, КП «Николаевские парки» за помощь в вывозе отходов с мест уборки. Совместными усилиями делаем родной Николаев лучшим, — говорит Анна Ганжул, и.о. директора КУ «Агентство развития Николаева».
Всем желающим присоединиться к акции организаторы рекомендуют брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, а также приглашать семью и друзей.
Список локаций для уборки:
Ингульский район:
Корабельный район:
Заводский район:
Центральный район:
После уборки важно донести собранное в ближайший мусорный бак, по возможности отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.
Напомним, на участке сквера «Николаевский», где некогда скапливался мусор, убрались и высадили новые растения.