18 сентября жители Николаева вместе с единомышленниками из других городов Украины и миллионами активистов из 180 стран выйдут на Всемирный день уборки «World Cleanup Day».

Об этом пишет пресс-служба Агенства развития Николаева.

Горожане смогут присоединиться к акции в субботу, 18 сентября, с 10:00 до 13:30, на специально определенных для этого локациях.

— Мы продолжаем работать над формированием сознательного отношения николаевцев к экологии и природе, которая нас окружает. Наша организация всегда играет в долгую. Мы понимаем, что изменить что-то за день, месяц или год невозможно, однако шаг за шагом мы движемся вперед. Всемирный день уборки — это уникальный день. Выходить на локации и понимать, что сейчас одновременно с тобой очищают территории от мусора еще миллионы людей из разных стран и континентов просто невероятно. В этом году в Николаеве еще больше точек, поэтому каждый горожанин может выбрать удобное для себя место и присоединиться к акции, — отмечает координатор «Let’s do it, Ukraine» в Николаеве Наталья Засядько.

Отмечается, что Агентство развития Николаева является партнером Всемирного дня уборки в городе с 2018 года. За это время было проведено около 30 уборок и высадок деревьев во всех районах.

— Мы благодарим активных жителей за участие в инициативе, благодарны департаменту ЖКХ, администрациям районов города, КП «Николаевские парки» за помощь в вывозе отходов с мест уборки. Совместными усилиями делаем родной Николаев лучшим, — говорит Анна Ганжул, и.о. директора КУ «Агентство развития Николаева».

Всем желающим присоединиться к акции организаторы рекомендуют брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, а также приглашать семью и друзей.

Список локаций для уборки:

Ингульский район:

Парк «Дубки» (улица Троицкая, 15). Ответственное лицо — Юрченко Людмила, телефон: +380935156222;

Сквер (улица 9-я Продольная, 71, за Ленинским РОВД). Ответственное лицо — Иван Мокряк, телефон: +380930093132;

Корабельный район:

Балабановский лес (ПТУ 25, улица Айвазовского, 15Б). Ответственное лицо — Оксана Руденко, телефон: +380665749431;

Заводский район:

Пляж Намыва (остановка общественного транспорта «Ривьера»). Ответственное лицо — Иван Ревуцкий, телефон: +380931605211;

Пляж Намыва (улица Лазурная 1/7, район бара «Ковбой», двигаемся в сторону «Ривьеры»). Ответственное лицо — Эльвира Юрця, телефон: +380631228421;

Центральный район:

Пляж «Стрелка» (Аллея Казацкой Славы, парк Победы). Ответственное лицо — Сергей Валяренко, телефон: +380999674378;

Креативное пространство «Понтон» (Нижний Бам, возле пешеходного моста). Ответственное лицо — Наталья Засядько, телефон: +380505188983.

После уборки важно донести собранное в ближайший мусорный бак, по возможности отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья.

Напомним, на участке сквера «Николаевский», где некогда скапливался мусор, убрались и высадили новые растения.