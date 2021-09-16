Навин Варадараджан, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона сообщили о разработке интраназальной (вдыхаемой через нос) вакцины от коронавируса.

По уверениям ученых, новый препарат обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов, пишет Новое время.

— Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для иммунизации больших групп населения, — сказал Навин Варадараджан. — Однако вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих веществах — адъювантах, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности, — добавил Навин Варадараджан.

Чтобы решить эти проблемы, Навин Варадараджан сотрудничал с Синьли Лю, экспертом по доставке наночастиц. Команде Лю удалось добавить агонист стимулятора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта — способствовать иммунному ответу организма.

Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Как показала предыдущая работа с другими респираторными патогенами, готовность иммунитета к повторному заражению вирусом требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

По мнению исследователей, назальная вакцина также будет служить для справедливого распределения вакцин по всему миру. По оценкам, страны первого мира уже обеспечили и вакцинировали несколько внутримышечных доз для каждого гражданина, в то время как миллиарды людей в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия с крупными вспышками, в настоящее время не вакцинированы.

— Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Как мы показали, каждый из наших компонентов, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильны в течение более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без необходимости заморозки, — сказал Навин Варадараджан.

Напомним, в июле этого года в Израиле оральная вакцина (в таблетках) против коронавируса вошла в стадию клинических испытаний.