В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.
Об этом отчитался мэр Руслан Марцинкив.
Медики развернули импровизированный пункт вакцинации в коридоре.
— Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте, чтобы далеко не ходить, — объяснил городской голова.
Кололи американский Pfizer — альтернативой было увольнение.
— Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Нравится — не нравится, мы пример для всех. Не хочет прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение, — акцентировал Руслан Марцинкив.
Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от сотрудников горсовета вакцинироваться — в противном случае их ждет увольнение.
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В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.
Об этом отчитался мэр Руслан Марцинкив.
Медики развернули импровизированный пункт вакцинации в коридоре.
— Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте, чтобы далеко не ходить, — объяснил городской голова.
Кололи американский Pfizer — альтернативой было увольнение.
— Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Нравится — не нравится, мы пример для всех. Не хочет прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение, — акцентировал Руслан Марцинкив.
Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от сотрудников горсовета вакцинироваться — в противном случае их ждет увольнение.