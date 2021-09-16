В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.

Об этом отчитался мэр Руслан Марцинкив.

Медики развернули импровизированный пункт вакцинации в коридоре.

— Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте, чтобы далеко не ходить, — объяснил городской голова.

Кололи американский Pfizer — альтернативой было увольнение.

— Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Нравится — не нравится, мы пример для всех. Не хочет прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение, — акцентировал Руслан Марцинкив.

Напомним, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от сотрудников горсовета вакцинироваться — в противном случае их ждет увольнение.