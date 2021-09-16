В столице Сальвадора тысячи людей вышли на протест против недавнего решения властей, по которому биткоин стал официальной валютой страны.

Об этом сообщает ВВС.

Люди считают, что биткоин принесет нестабильность, инфляцию и риски для финансовых учреждений. Они уверены, что через криптовалюту будут отмывать деньги. Также люди обвиняют президента Найиба Букеле в попытке усилить свою власть за счет контроля над судебной системой.

На протест демонстранты вышли с плакатами «Нет биткоину» и «Уважайте Конституцию». Несколько протестующих подожгли покрышки и сожгли новый банкомат для биткоинов.

Президент продолжает активно уверять граждан, что криптовалюта поможет сальвадорцам, работающим за рубежом, отправлять деньги домой.

Несмотря на протесты, население страны в основном поддерживает политику Букеле.

Ранее сообщалось, что Сальвадор с 7 сентября стал первой страной в мире, которая признала биткоин в качестве законного платежного средства. Сторонники эксперимента говорят о снижении комиссионных расходов на миллиарды долларов, а критики заявляют, что это может способствовать отмыванию денег.