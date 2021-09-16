С июля 2022 года автомобилистам в Чехии придется объезжать велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 метра.

Соответствующие поправки в «Закон о дорожном движении» приняли члены Палаты депутатов Чехии, пишет издание «Novinky.cz».

В случае нарушения водители будут вынуждены платить штраф в размере до 2 тысяч крон (чуть меньше 2,5 тысяч гривен, — прим.)

Отмечается, что автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, что соответствует примерно половине полосы движения. Причина — необходимость повысить безопасность велосипедистов во время дорожного движения. Аналогичные правила действуют в Германии, Франции и Испании.

Противники указанных поправок уже заявили, что придерживаться такого расстояния будет невозможно.

Принятые поправки теперь должен подписать президент.

Ранее сообщалось, что Николаев — единственный областной центр без велодорожек.