Во Львовской области 20 сентября начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В мероприятии примут участие 6 тысяч солдат из 15 стран-партнеров.

Об этом сообщает hromadske.

Учения пройдут с 20 сентября по 1 октября. Основная цель — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

— Учения Rapid Trident-2021 — важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов Вооруженных сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров, — говорится в сообщении.

Впервые в истории Rapid Trident будут проходить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировали совместное украинско-американское десантирование из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Это мероприятие будет проходить на территории Яворовского военного полигона недалеко от Львова.

Впервые учения Rapid Trident состоялись в 2006 году. Они проходят в рамках программы «Партнерство ради мира» с участием военнослужащих стран НАТО.

Напомним, власти планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска на украинско-польской границе во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпатской области на границе с Польшей и Словакией.