Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет «Телеканалу «Интер», который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

«Интер» транслировал 9 таких фильмов:

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» с участием Никиты Михалкова;

«Взять живым» с участием Иосифа Кобзона;

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с участием Бориса Клюева;

«Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;

«Офицеры» с участием Василия Ланового;

«Невероятные приключения итальянцев в России» с участием Валентины Талызиной;

«Гостья из будущего» с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;

«Завтра была война» с участием Веры Алентовой.

Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов при наличии доказательств готов поддержать закрытие телеканала «Интер», аффилированного с олигархом Дмитрием Фирташом, который пребывает под санкциями.