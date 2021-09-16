Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет «Телеканалу «Интер», который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.
Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
«Интер» транслировал 9 таких фильмов:
Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов при наличии доказательств готов поддержать закрытие телеканала «Интер», аффилированного с олигархом Дмитрием Фирташом, который пребывает под санкциями.
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Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет «Телеканалу «Интер», который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.
Об этом говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
«Интер» транслировал 9 таких фильмов:
Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов при наличии доказательств готов поддержать закрытие телеканала «Интер», аффилированного с олигархом Дмитрием Фирташом, который пребывает под санкциями.