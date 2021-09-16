Николаевская организация партии «Демократична сокира» выступила против использования изображения кораблей на мурале, который создает команда бизнес-платформы «Мрій дій» на пересечении улиц Набережная и Фалеевская в Николаеве.

Соответствующее заявление опубликовано на странице местной ячейки партии в Facebook.

В партии считают, что изображать корабли, входящие в состав флота страны-агрессора, даже если они были построены в Николаеве, — недопустимо.

— Мы приветствуем создание такого мурала. Идея хорошая, исполнение на хорошем уровне. В то же время мы предлагаем срочно исправить некоторые изображения, использование которых в публичном пространстве Николаева недопустимо, — сказано в заявлении.

ракетный крейсер «Москва»

В партии указали, что среди других кораблей, которые будут на мурале, уже изображены тяжелый авианесущий крейсер (ВАВКР) пр. 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», входящая в состав Северного флота, и ракетный крейсер пр. 1164 «Москва», является флагманом Черноморского флота ВМФ Российской Федерации.

тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

— Даже учитывая, что эти корабли построены в Николаеве, их активное участие в геноциде мирного населения Сирии и в аннексии Крыма делает использование этих образов крайне провокационным, — сказано в заявлении.

«Демократична сокира» предложила внести изменения в изображение еще на этапе выполнения.

— Например, изображения ВАВКР лучше переделать на корабль пр. 1143.4 «Викрамадитья», что сейчас служит в ВМС Индии. Изображение крейсера пр. 1164 придется убрать полностью без правок. Украинский корабль аналогичного проекта так и не был достроен, ни разу не видел моря, поэтому использование однотипных кораблей нецелесообразно. Чтобы не придумывали авторы мурала, крейсер с вооружением, которое еще даже не было смонтировано на нашем корабле, будет ассоциироваться исключительно с «Москвой» или с другими российскими кораблями, — подчеркнули в партии.

В партии добавили, что даже если авторы муралей рисовали авианосец «Ляонин», который был достроен с ВАВКР пр. 1143.6 «Варяг», проданный Украиной Китаю под «развлекательный центр» в 1998 году, использование этого изображения «по крайней мере сомнительно по двум причинам — во-первых, этот корабль также остался недостроенным нашим заводом, а, во-вторых, ассоциации с «Кузнецовым» постоянно на слуху в медиапространстве в негативном контексте, более сильные».

«Демократична сокира» предложила альтернативные изображения военных кораблей.

— Ими могут быть большой противолодочный корабль (БПК) пр. 61, в частности пр. 61МЕ, серия которых и сегодня несет службу в ВМС Индии. Также хорошим изображением мог бы быть ВПК пр. 1134Б «Николаев» или десятки других кораблей, которые не отождествляются с убийствами, которые несет в мир Российская Федерация, — сказано в заявлении.

В партии считают необходимым, чтобы Николаевский городской совет и исполком в дальнейшем привлекал экспертов на стадии рассмотрения и согласования подобных проектов, чтобы «печальная слава не перекладывалась в целом на город и его ответственных лиц».

Напомним, автор мурала Вячеслав Балабанов заявлял, что на стене будут изображены фрегат «Святой Николай», корабль проекта «Атлант» и тяжелый авианесущий крейсер проекта «Кречет».