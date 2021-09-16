В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта пройдут соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».
Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.
Шоу начнется в 10:00, в нем поучаствуют спортсмены со всей Украины. Гостей будут развлекать диджеи, предусмотрены фуд-зоны с угощениями, зона авто партнеров, презентация машин, подготовка и тренировка участников и другие развлечения для детей и взрослых.
Отмечается, что заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка, находящегося на паркинге аэропорта, будет осуществляться в такое время:
Программа мероприятия для фанатов:
Программа мероприятия для участников:
Напомним, 3 июля в Николаеве прошли всеукраинские соревнования Race Nation. Наш город стал седьмой локацией, где участники преодолевали бег с «препятствиями».
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта пройдут соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».
Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.
Шоу начнется в 10:00, в нем поучаствуют спортсмены со всей Украины. Гостей будут развлекать диджеи, предусмотрены фуд-зоны с угощениями, зона авто партнеров, презентация машин, подготовка и тренировка участников и другие развлечения для детей и взрослых.
Отмечается, что заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка, находящегося на паркинге аэропорта, будет осуществляться в такое время:
Программа мероприятия для фанатов:
Программа мероприятия для участников:
Напомним, 3 июля в Николаеве прошли всеукраинские соревнования Race Nation. Наш город стал седьмой локацией, где участники преодолевали бег с «препятствиями».