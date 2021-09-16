В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта пройдут соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Шоу начнется в 10:00, в нем поучаствуют спортсмены со всей Украины. Гостей будут развлекать диджеи, предусмотрены фуд-зоны с угощениями, зона авто партнеров, презентация машин, подготовка и тренировка участников и другие развлечения для детей и взрослых.

Отмечается, что заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка, находящегося на паркинге аэропорта, будет осуществляться в такое время:

10:00-12:00;

13:00-13:30;

15:00-15:30;

19:00-21:00.

Программа мероприятия для фанатов:

10:00-12:00 — Выступление DJ MIOKASTA;

12:00-12:30 — Торжественное открытие с участием почетных гостей;

12:30-13:30 — Хип-хоп STYLE DANCE;

13:30-14:30 — DRIFT TAXI / DRIFT SHOW;

14:30-15:00 — Розыгрыш подарков от партнеров;

15:00-15:30 — Хип-хоп STYLE DANCE;

15:30-19:00 — Трансляции финальных гонок на экране;

19:15-19:45 — Выступление рэп-исполнителя MAKSIMDISNEY;

19:45-20:15 — Награждение участников;

20:15-22:00 — Вечеринка DJ JK;

20:15-22:00 — DRIFT TAXI.

Программа мероприятия для участников:

8:00-10:00 — Регистрация участников, технический контроль автомобилей, медицинский осмотр пилотов;

9:00-10: 00 — Тренировочные заезды;

10:00-10:30 — Брифинг;

12:00-13:00 — Тренировочные заезды (2 сессия);

13:30-15:00 — Квалификация;

15:00-15:30 — Брифинг с участниками гонки;

15:30-19:00 — Финальные заезды.

Напомним, 3 июля в Николаеве прошли всеукраинские соревнования Race Nation. Наш город стал седьмой локацией, где участники преодолевали бег с «препятствиями».