Дыра в озоновом слое, который образуется ежегодно, сейчас размером «больше обычной» и больше Антарктиды, сообщили ученые, ответственные за мониторинг слоя.

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи Службы мониторинга атмосферы имени Коперника говорят, что нынешняя дыра быстро увеличивается в размере и больше, чем 75% всех озоновых дыр, которые они фиксировали с 1979 года в это время года.

Озоновый слой находится на расстоянии примерно 11-40 км над поверхностью Земли, в стратосфере, и действует как солнцезащитный крем для планеты, защищая ее от ультрафиолетового излучения.

Каждый год в конце зимы в южном полушарии в слое образуется дыра, поскольку Солнце вызывает реакции разрушения озонового слоя, в которых принимают участие химически активные формы хлора и брома, полученные из соединений, созданных человеком.

В своем заявлении Служба мониторинга им.Коперника сообщила, что нынешняя дыра «значительно больше, чем обычная».

— На данном этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. Однако в этом году она чрезвычайно похожа на дыру 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных, — сказал директор службы Винсент-Анри Пеуч.

По его словам, озоновая дыра 2021 года уже является одной из 25% крупнейших в наших исследованиях с 1979 года, но процесс ее формирования все еще продолжается.

— В течение следующих недель мы будем продолжать следить за ее развитием. Большая или маленькая озоновая дыра в определенный год не обязательно означает, что общий процесс восстановления слоя идет не так, как ожидалось, но это может сигнализировать о том, что нужно уделить особое внимание изучению причин роста размера озоновой дыры, — добавил Винсент-Анри Пеуч.

Ученые считают, что истощение озонового слоя, вероятно, вызвано искусственными газами, называемых фреонами, которые впервые были разработаны в 1930-х годах для использования в охлаждающих системах, а затем использовались в качестве топлива в аэрозольных баллонах.

Ранее сообщалось, что земля нагревается быстрее, чем считалось ранее, и влияет на это, в частности, деятельность человека. В то же время возможности избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшаются, но они все еще есть.