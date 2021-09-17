Следующая версия Microsoft Office 2021 выйдет 5 октября. Это произойдет в один день с новой Windows.

Об этом пишет The Verge.

Office 2021 выйдет для Windows-устройств и компьютеров Apple. Как и в случае прошлого Office 2019, это будет продукт с единовременной оплатой, в отличие от подписного Office 365 цена пока не называется.

Microsoft позже обещает рассказать обо всех нововведениях, но среди них точно будет популярная ныне опция «темный режим», поддержка динамических массивов в Excel, функция Line Focus — специальный режим чтения в Word каждой строки по отдельности для лучшей фокусировке на тексте.

Ранее сообщалось, что 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. Microsoft раскрыла дату выхода Windows 10 из эксплуатации на обновленной странице жизненного цикла поддержки для ОС.