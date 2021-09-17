Экипаж первой гражданской миссии в космосе Inspiration4 провел уже сутки над Землей. В SpaceX рассказали, что астронавты чувствуют себя хорошо.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию SpaceX.

Через несколько часов после запуска в SpaceX отметили, что экипаж здоров, счастлив и отдыхает с комфортом. Перед тем, как астронавты-любители легли спать, они уже успели облететь вокруг Земли 5,5 раза, пообедать и завершить первый этап научных исследований.

Капсула Dragon остается на запланированной орбите на высоте 590 километров над Землей, что на 160 километров выше Международной космической станции и на 50 километров выше телескопа Hubble.

Впоследствии на странице Inspiration4 в Twitter опубликовали первые фото астронавтов в космосе.

— Экипаж провел невероятный первый день в космосе! Они совершили 15 оборотов вокруг Земли с момента взлета, – написали там, добавив, что астронавты наблюдали за Землей через большое окно в капсуле.

Кроме того, в SpaceX рассказали, что астронавты пообщались с семьей и друзьями, которые остались на Земле, и провели конференцию с пациентами детской больницы Сент-Джуд.

Компания не публикует много информации о деятельности экипажа, поскольку сервис Netflix должен создать эксклюзивный документальный фильм о миссии, пишет BBC.

Команду Inspiration4 возглавляет бизнесмен Джаред Исаакман, вместе с ним в космос отправились помощница врача из детского исследовательского госпиталя Хейли Арцено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США Кристофер Семброски и предпринимательница и педагог Сиан Проктор, которая стала пилотом миссии.

Напомним, что в ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.