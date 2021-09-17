Ирландский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение в Украине, однако произойдет это, только если Киев подпишет с ЕС соглашение об общем авиационном пространстве.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири при обращении к инвесторам компании, пишет Reuters.

— Единственный рынок, на который я хотел бы указать, — это Украина... Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому открытому небу, – сказал глава компании.

По словам О'Лири, главный рынок для тарифов в Украине составят гастарбайтеры. Сейчас средняя стоимость билетов в компании составляет 40 евро за рейс.

Компания Ryanair начала свою работу в Украине в 2018 году. Сейчас она сотрудничает с аэропортами в пяти городах — Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Херсоне.

О'Лири отметил, что всего в Украине 12 аэропортов, которые подходят для сотрудничества с Ryanair. О каких именно аэропортах говорится, он не уточнил.

Напомним, что украинский лоукостер «Bees Airline» стал первой авиакомпанией, которая решила перенести свои рейсы из Херсона в Николаев из-за предстоящего закрытия полосы в аэропорту Херсона.