Третья прививка вакцины от COVID-19 компании Sinopharm приводит к восстановлению уровня антител, который падает через несколько месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация препаратом также усиливает реакцию клеток на коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

Результаты исследования Университета Сунь Ятсена, еще не прошедшие экспертную оценку, появились в тот момент, когда в Китае началась вакцинация третьей дозой вакцины жителей с повышенным риском, поскольку растет обеспокоенность тем, что снижение уровня антител со временем может ослабить защиту от коронавируса.

Вакцина Sinopharm входит в число основных прививочных средств Китая и также используется в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты и Камбоджа.

По данным анализа образцов, взятых у привитых медицинских работников, примерно через пять месяцев после второй прививки вакциной Sinopharm средняя концентрация нейтрализующих антител от COVID снизилась на 70% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через четыре недели после прививки.

Но через неделю после третьей прививки концентрация антител увеличилась в 7,2 раза по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через пять месяцев после второй прививки.

В исследовании не говорилось, как изменения в концентрации антител могут повлиять на эффективность вакцины, или как усиленные антитела действуют против штаммов вируса.

Ранее ученные установили, что дополнительные «бустерные» прививки от болезни COVID-19 не нужны для всего населения.