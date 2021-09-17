В Минобороны заявили, что решение относительно средств на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ может быть принято в ближайшее время, профинансировать все виды выплат Минобороны сможет в октябре.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет Экономическая правда.

— Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии государственного бюджета на 2021-й год, — объяснила Анна Маляр.

По ее словам, «настойчивая позиция» Министерства обороны и «конструктивный подход народных депутатов» позволили найти решение этого вопроса.

В Минобороны объяснили, что в Раду как неотложный уже подали законопроект о внесении изменений в ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

Он предусматривает расходы в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Голосование состоится в ближайшее время, добавили в Минобороны.

— Следовательно, уже в октябре Минобороны получит возможность как можно быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме, — резюмировали в ведомстве.

Напомним, в сентябре летчики морской авиационной бригады провели учебные полеты с боевой стрельбой, в частности, тренировки проводились над акваторией Черного моря.