В центральной части Турции в провинции Йозгат археологи раскопали уникальную мозаику, созданную примерно 3,5 тысячи лет назад. Она считается старейшей в мире.

Об этом пишет hromadske.

Как сообщает Arkeolojik Haber, об этом рассказал глава управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусеин Читчи. Мозаика состоит из 3 147 камней, каждый размером 3 на 7 метров. Ее нашли на месте раскопок Ушаклы Хьойюк в провинции Йозгат. Снимать верхний слой почвы там начали в 2018 году, а вообще археологические раскопки там стартовали еще в 2012-м.

Хусеин Читчи рассказал, что раскопки на этом месте проводили представители управления культуры и туризма провинции совместно с учеными из итальянского Пизанского университета и турецкого университета Бозок. Находку датируют 1 500 годом до нашей эры — то есть ей около 3,5 тысячи лет.

— В ходе научных исследований было установлено, что найденная мозаика является старейшей в мире. Это можно в частности, увидеть по структуре мозаики — она очень примитивна. Мы планируем открыть это место для туризма», — рассказал Хусеин Читчи.

Ученый из Пизанского университета Анаклето Д'Агостино сказал, что мозаика принадлежит к хеттскому периоду.

— Нам известно о подобных мозаиках в Греции, но мы считаем, что эта мозаика старше всех известных нам до сих пор, — отметил Анаклето Д'Агостино.

Напомним, в Израиле раскопали редкую мозаику византийской эпохи.