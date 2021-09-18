Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. В частности, голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше.
Об этом сообщает Reuters.
16 членов Управления были против, и только 2 поддержали предложение, вынесенное на голосование.
Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.
В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом «Дельта» до сих пор не доказано.
Напомним, ученые установили, что третья COVID-прививка нужна не всем людям.
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Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. В частности, голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше.
Об этом сообщает Reuters.
16 членов Управления были против, и только 2 поддержали предложение, вынесенное на голосование.
Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.
В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом «Дельта» до сих пор не доказано.
Напомним, ученые установили, что третья COVID-прививка нужна не всем людям.