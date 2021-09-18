Вчера, 17 сентября, николаевские водные полицейские спасли двоих юных яхтсменов, судно которых перевернулось в реке.

Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

— В районе яхт-клуба перевернулась тренировочная яхта «Кадет», двое братьев оказались в воде. Наши водные полицейские, как говорится, были в нужное время в нужном месте. Возвращаясь с рейда, они увидели ребят, которые не могли справиться со своим плавсредством. В глазах отчаяние, обессиленные, к счастью, в жилетах, — рассказал Сергей Шайхет.

Детей переместили на борт полицейского катера, яхту также забрали. Пострадавших отогрели и передали их тренеру.

Напомним, 15 сентября спасатели транспортировали в Очаков мужчину, нуждающегося в срочной медпомощи в связи с отеком трахеи.