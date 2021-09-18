Сегодня, 18 сентября, в Киеве возможны ограничения на вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

— 18 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:30, — прим.) между командами «Динамо» и «Александрия», возможны изменения в работе метро, — говорится в сообщении.

Так, перед началом игры возможно закрытие станции «Олимпийская» на вход. А после завершения возможно закрытие на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, национальная сборная по футболу после матчей c Казахстаном и Францией за право участвовать в ЧМ-2022 утратила две позиции в рейтинге ФИФА.