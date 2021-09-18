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Жители Николаева в который раз просят городские власти решить вопрос с аварийной постройкой, расположенным в Ингульском районе.
Об этом пишут в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Здание бывшего общежития находится по адресу проспект Мира, 16-Б. Горожанин Вадим Коржиновский обратил внимание, что вопрос с ним остается нерешенным уже много лет.
— Данное здание издает сильную вонь, разваливается на куски (на фото видно, как отпадают куски балконов) и притягивает бездомных и наркоманов. Проблема длится не первый десяток лет, — жалуется Вадим Коржиновский.
Напомним, в 2017 году данные электронного Госгеокадастра гласили, что объект по проспекту Мира, 16-Б находится на коммунальной земле, принадлежащей Николаевскому городскому совету.
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Жители Николаева в который раз просят городские власти решить вопрос с аварийной постройкой, расположенным в Ингульском районе.
Об этом пишут в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.
Здание бывшего общежития находится по адресу проспект Мира, 16-Б. Горожанин Вадим Коржиновский обратил внимание, что вопрос с ним остается нерешенным уже много лет.
— Данное здание издает сильную вонь, разваливается на куски (на фото видно, как отпадают куски балконов) и притягивает бездомных и наркоманов. Проблема длится не первый десяток лет, — жалуется Вадим Коржиновский.
Напомним, в 2017 году данные электронного Госгеокадастра гласили, что объект по проспекту Мира, 16-Б находится на коммунальной земле, принадлежащей Николаевскому городскому совету.