Сегодня, 18 сентября, из-за погодных условий в Николаеве будет приспущен крупнейший в Николаевской области Государственный флаг Украины.

Об этом информируют на странице Николаевской ОГА.

Отмечается, что такие меры приняли в связи с резкими порывами ветра в городе — сегодня он разгоняется до 26 километров в час. Флаг приспустят до улучшения ситуации с погодой.

Ранее сообщалось, что гигантский флагшток, рухнувший в Херсоне в конце августа, раздавил внедорожник Lexus заместителя директора Департамента развития территорий ОГА Виталия Караваева.