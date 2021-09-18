В Румынии во время съемки документального кино о незаконных вырубках леса избили двух журналистов и активиста-эколога — в нападении подозревают незаконных лесорубов.

Об этом уведомляет Европейская правда.

Представитель полиции сообщил, что нападение произошло в четверг в районе Сучава, 11 человек допрашивают. Пострадавшие получили травмы, которые не опасны для жизни, но их оборудование было уничтожено.

В прошлом в Румынии было несколько других инцидентов с применением насилия, некоторые со смертельным исходом, в которых подозревали незаконных лесорубов. Власть обвиняли в том, что она не сделала достаточно, чтобы решить эту проблему.

— Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры, — заявил в пятницу официальный представитель полиции Джорджиан Драган.

Он назвал незаконные вырубки лесов «бедой» и «приоритетом полиции». Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал агентству, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

Напомним, во время акции «Национального корпуса» на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности журналиста и избила его.