COVID-вакцина компании Moderna является наиболее эффективной среди других вакцин в предотвращении госпитализации.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71%, соответственно.

— Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19, — заявили в CDC.

Всего в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, госпитализированных в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1 682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.

При этом большинство участников — 64% — были невакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% были полностью привиты вакциной Johnson & Johnson.

По итогам исследования, эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.

Также исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, способствовавшее снижению общей эффективности вакцины. В частности, эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку сделали препаратом Moderna, вторую — можно делать Pfizer и наоборот.