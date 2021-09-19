Специалисты произвели кофе из растительных клеток. Исследователи считают, что такое производство будет иметь меньшее влияние на окружающую среду.
Об этом информирует hromadske.
В мире растет спрос на кофе, поэтому нужно увеличивать площади, на которых растут кофейные деревья. А это может привести к вырубке других лесов. Поэтому ученые считают, что альтернативным способом может стать выращивание кофе в лаборатории.
Финские исследователи культивировали растительные клетки, поместив их в специальный раствор. После этого они получили биомассу, которую высушили и обжарили — она стала похожа на кофейную гущу.
По словам ученых, вкус и запах созданного в лаборатории кофе не отличается от обычного. Также говорят, что процесс изготовления можно изменять в зависимости от того, какой вкус напитка хочется получить. Например, можно добавлять ароматизаторы.
Напомним, цены на кофе сорта арабика в июне достигли пятилетних максимумов. За последние три месяца его стоимость выросла на 30% и это может сказаться на конечных потребителях.
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Специалисты произвели кофе из растительных клеток. Исследователи считают, что такое производство будет иметь меньшее влияние на окружающую среду.
Об этом информирует hromadske.
В мире растет спрос на кофе, поэтому нужно увеличивать площади, на которых растут кофейные деревья. А это может привести к вырубке других лесов. Поэтому ученые считают, что альтернативным способом может стать выращивание кофе в лаборатории.
Финские исследователи культивировали растительные клетки, поместив их в специальный раствор. После этого они получили биомассу, которую высушили и обжарили — она стала похожа на кофейную гущу.
По словам ученых, вкус и запах созданного в лаборатории кофе не отличается от обычного. Также говорят, что процесс изготовления можно изменять в зависимости от того, какой вкус напитка хочется получить. Например, можно добавлять ароматизаторы.
Напомним, цены на кофе сорта арабика в июне достигли пятилетних максимумов. За последние три месяца его стоимость выросла на 30% и это может сказаться на конечных потребителях.