Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города — в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.
Об этом информирует Украинская правда.
Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже. Чтобы преодолеть такое расстояние, Натану Полину понадобилось 30 минут.
Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже. После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.
Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.
Напомним, в Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.
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Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города — в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.
Об этом информирует Украинская правда.
Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже. Чтобы преодолеть такое расстояние, Натану Полину понадобилось 30 минут.
Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже. После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.
Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.
Напомним, в Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.