Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города — в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.

Об этом информирует Украинская правда.

Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже. Чтобы преодолеть такое расстояние, Натану Полину понадобилось 30 минут.

Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже. После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.

Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.

Напомним, в Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.