После обильных осадков, которые наблюдались вчера в течение всего дня в Николаеве, на улице Лазурной, 50 образовалось дождевое «озеро». Местные жители посетовали, что так происходит каждый раз после сильных дождей, поскольку здесь нет дождеприемника.

Фото с улицы Лазурной опубликовал Юрий Кверов в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» в Facebook.

— Дождь не идет, но стоит озеро, потому что нет ни одной ливневки! Вода из дворов сюда течет и здесь будет стоять неделями. Это «Дормашина-2», что ли?! — возмутился Юрий Кверов.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве неизвестные воруют решетки для ливневок.