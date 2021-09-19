В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские учения Rapid Trident-2021.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Участие в них примут 6 000 военнослужащих из 15 стран-партнеров.

Сейчас идут последние приготовления к началу украинского-американских учений. На полигоне Международного центра миротворчества и безопасности механизированные, танковые и артиллерийские подразделения одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины тренируются вести активную оборону и отрабатывают тактику наступательных действий.

— К проведению учений Rapid Trident-2021 готовы и иностранные партнеры, в том числе военнослужащие 81st Stryker Brigade Combat Team, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля, на территории Олешковских песков в Херсонской области прошли сухопутные военные учения в рамках Sea Breeze-2021.