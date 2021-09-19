Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта». Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.

Об этом сообщает Times of Israel.

Заявление было сделано после того, как в США решили рекомендовать ревакцинацию против COVID людям от 65 лет или из группы высокого риска.

Ницан Горовиц заявил, что документ, представленный комитету Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, показал, что кампания ревакцинации в Израиле была ключевой мерой против коронавируса.

— В документе, представленном экспертами FDA комиссии США, недвусмысленно говорится, что Израиль является четким доказательством того, что третья вакцина эффективна в борьбе с Дельтой, — сообщил Ницан Горовиц.

Данные Израиля, предоставленные FDA, показывают, что эффективность вакцины снижается примерно через шесть месяцев. Министерство здравоохранения решило предложить 3-ю прививку от коронавируса всем людям в возрасте от 12 лет и старше.

— Израиль решил действовать ответственно и быстро, чтобы бороться с растущей заболеваемостью, и данные указывают на высокую эффективность бустерной вакцины, которая восстанавливает защиту от коронавируса, — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, дополнительные «бустерные» прививки от болезни COVID-19 не нужны для всего населения.